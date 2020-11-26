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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку бізнесу на карантині

Документ визначений президентом як невідкладний.

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку бізнесу на карантині
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону №4429 “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2”.

Документ, визначений президентом як невідкладний, передано на розгляд керівництву парламенту, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, 24 листопада Офіс президента оприлюднив відео, у якому Володимир Зеленський повідомив, яким чином держава буде підтримувати бізнес, який не може працювати через введення карантину.

Глава держави заявив, що передбачається одноразова допомога у розмірі 8 тис. гривень тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину.

Також виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць.

Окрім того, компенсуватимуть виплати на сплату ЄСВ, а також погасять податкові борги майже 4 млн громадян громадян, якщо його сума до 3060 гривень.

Планують також відновити програми, які працювали під час весняного локдауну: матеріальна допомога ФОПам з дітьми до 10 років, кредитні канікули, компенсації з безробіття.

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