Росія направила на Донбас сотий "гумконвой"

З 5.30 до 6.35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну проїхало 2 колони т.з. "гумконвою" у складі 14 автомобілів.

Росія у черговий раз в односторонньому порядку оформила 100-й так званий "гумконвой".

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"Оскільки переміщення «гумконвою» знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій", - йдеться в повідомленні.

З 5.30 до 6.35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну проїхало 2 колони т.з. "гумконвою" у складі 14 автомобілів. У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.

Нагадаємо, Росія направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої" з серпня 2014 року. Митну та прикордонну служби України вони не проходять, до перевірок ці вантажівки росіяни не допускають.

Міністерство закордонних справ України протестує проти цих порушень, проте російське МЗС на це не реагує.

Під виглядом "гумконвоїв", Росія направляє на Донбас матеріали та озброєння для бойовиків.