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Садового оголосили переможцем на виборах мера Львова

Розрив між кандидатами склав 24,5%.

Садового оголосили переможцем на виборах мера Львова
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Чинний міський голова Львова Андрій Садовий здобув перемогу на виборах мера міста, отримавши 62,25% підтримки виборців.

Такі результати виборів голови Львівської ОТГ оприлюднила Львівська міська ТВК, повідомляє Тvoemisto.tv.

За його опонента по другому туру виборів, кандидата від партії "Європейська солідарність" Олега Синютку віддали голоси 37,75% виборців. Таким чином розрив між кандидатами склав 24,5%.

У першому турі виборів міського голови Львова 25 жовтня за Андрія Садового проголосували 40,09% виборців (91 131 голос), а за Олега Синютку – 31,1% (70 682 голосів). Тоді розрив між кандидатами становив 8,99%.

Садовий був обраний мером Львова у 2006 році, у 2010 переобрався на цю посаду. У 2014 році на дострокових виборах в Раду балотувався за списками "Самопомічі". У 2015 знову переміг на виборах мера Львова. Про свій намір балотуватися і на виборах 20-го року повідомив у серпні

У 2013 році на Садового вчинили два напади. Через рік його будинок обстріляли з протитанкового гранатомету. 

21 листопада минулого року Садовому вручили підозру. Йому закидають ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем під час продажу 23,49 га під індустріальний парк.

Слідчі вважають, що продана земельна ділянка взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично перебуває у власності Рясно-Руської сільради як земля сільськогосподарського призначення.

Йдеться про стару справу, в рамках якої правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Андрія Садового у липні 2017 року викликали на допит до Генпрокуратури.

Також за час головування Садового був гучний скандал з центральною владою щодо вивозу сміття зі Львова. Сміттєва криза у Львові розпочався у 2016 році через закриття Грибовицького сміттєзвалища – єдиного легального місця для вивозу сміття зі Львова та навколишніх сіл. Це сталося після масштабної пожежі та зсуву сміття, у результаті чого загинули четверо осіб – троє співробітників ДСНС і еколог, тіло якого так і не знайшли.

Деякий час сміття з міста не вивозили, інші полігони країни відмовлялися приймати тверді побутові відходи зі Львова. Садовий звинуватив у сміттєвій блокаді центральну владу.

Влітку 2017 року міськрада під тиском центральної влади змушена була передати обов'язки вивезення й захоронення сміття з доплатою Львівській ОДА.

На початку липня 2019 Львівська мерія після того, як Порошенко й Синютка покинули свої посади, повернула собі функцію вивезення й захоронення сміття. 

У липні 2019 президент України Володимир Зеленський пообіцяв львівському меру Андрію Садовому, що СБУ проведе розслідування "сміттєвої блокади" міста у 2016–2017 роках.

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