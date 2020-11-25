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Порошенко закликав політичні табори у Львові до співпраці

«Одні, на жаль, ухвалили хоча й законне, але поспішне рішення. А інші, на жаль, намагаються розіграти роль жертви».

Порошенко закликав політичні табори у Львові до співпраці
Фото: скрін відео

Лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко подякував львів’янам за підтримку на місцевих виборах і закликав політичні табори налагодити конструктивну співпрацю. Про це він написав у Facebook.

«Низький уклін львів’янам за особливо високий рівень підтримки «Європейської Солідарності» на виборах до обласної та міської рад. Дякую тим, хто у першому та другому турах підтримав Олега Синютку. Спасибі всім, хто виявив небайдужість і взяв участь у голосуваннях», – написав Порошенко.

На його переконання, перше, що зараз мають зробити обидва табори — завершити виборчу кампанію і приборкати емоції, які вирують кілька останніх днів. «Одні, на жаль, ухвалили хоча й законне, але поспішне рішення. А інші, на жаль, намагаються розіграти роль жертви. Рішення ж львів’ян мудре: буде влада, і буде опозиція, як це і має бути за демократії», – зазначає лідер «Європейської Солідарності».

«І обом слід якомога швидше забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування на благо Львівської об’єднаної територіальної громади», – наголосив Порошенко.

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