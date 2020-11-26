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Разумков досі має "позитивний" тест на коронавірус

Спікер заявив, що почуває себе значно краще.

Разумков досі має "позитивний" тест на коронавірус
Дмитро Разумков
Фото: welt.de

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков досі має позитивний результат тесту на коронавірус і працює в дистанційному режимі.

Про це він написав у Facebook.

"Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний". Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня", - написав спікер.

За його словами, досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду. Робоча група з врегулювання цього питання, утворена парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій. Найголовніші з них - повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації. 

"Впевнений, парламент пройде це випробування гідно, у прийнятні строки та у повній відповідності до закону і верховенства права. Крім того, чекаємо від Кабінету Міністрів підготовлений проєкт бюджету на 2021 рік, оскільки часу для його прийняття залишилося не так багато", - додав Разумков.

Нагадаємо, 11 ллистопада Разумков захворів на ковід. Спікер парламенту повідомив, що іде на самоїзоляцію та працюватиме дистанційно.

Станом на 23 листопада коронавірусом хворіли 27 народних депутатів та 34 працівники Апарату Верховної Ради.

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