Завтра набуде чинності постанова Ради про своєчасне інформування громадян щодо посилення карантину

Кабмін має не пізніше ніж за тиждень повідомляти про нові обмеження.

Постанова Верховної Ради "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до посилення" опублікована газетою "Голос України".

Це означає, що вона набуває чинності з 25 листопада.

Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за тиждень до початку дії нових обмежень має проінформувати про програми, що будуть запроваджені для підтримки вразливих груп населення, працівників та суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку.

Окрім того, не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше заборон уряд зобов'язаний внести до Верховної Ради України проєкт Закону України щодо надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Мова йде про наступні заборони:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури;

приймання відвідувачів у кінотеатрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

покидати місця свого проживання для запобігання поширенню COVID-19.

Нагадаємо, що 17 листопада Верховна Рада ухвалила проєкт постанови "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення".

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ і непродуктові маркети мають бути зачинені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

Представники бізнесу влаштовували протести через цей карантин у багатьох містах України. Міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати.