В Україні за добу зафіксовано понад 12 тисяч випадків коронавірусу

Минулої доби в Україні зафіксували 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 533 дитини і 570 медпрацівників.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 403 особи;
- летальних випадків – 188;
- одужало – 8 298 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) і Запорізькій (800) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ – 61 640 випадків;
- Вінницька область – 15 658 випадків;
- Волинська область – 22 221 випадок;
- Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
- Донецька область – 20 498 випадків;
- Житомирська область – 27 157 випадків;
- Закарпатська область – 21 903 випадки;
- Запорізька область – 25 242 випадки;
- Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
- Київська область – 32 301 випадок;
- Кіровоградська область – 4 455 випадків;
- Луганська область – 5 719 випадків;
- Львівська область – 42 050 випадків;
- Миколаївська область – 15 745 випадків;
- Одеська область – 38 766 випадків;
- Полтавська область – 19 143 випадки;
- Рівненська область – 28 461 випадок;
- Сумська область – 23 896 випадків;
- Тернопільська область – 26 051 випадок;
- Харківська область – 51 992 випадки;
- Херсонська область – 8 869 випадків;
- Хмельницька область – 26 624 випадки;
- Черкаська область – 19 038 випадків;
- Чернівецька область – 31 710 випадків;
- Чернігівська область – 15 405 випадків.
Усього в Україні за час пандемії:
- захворіло – 647 976 осіб;
- одужало – 299 358 осіб;
- летальних випадків – 11 263;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.
Нагадаємо, 22 листопада в Україні виявили майже 11 тисяч нових випадків COVID-19. Одужали 4 143 пацієнти,124 померли.
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності на коронавірус стабілізувалася. На нараді з президентом констатували, що українці в цілому почали відповідальніше ставитися до заходів карантину.