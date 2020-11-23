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Заповненість ліжок для хворих на ковід становить 52%, - Степанов

У лікарнях перебуває майже 28 тис. людей з підозрою та підтвердженим COVID-19.

Заповненість ліжок для хворих на ковід становить 52%, - Степанов
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 23 листопада в лікарнях з діагнозом COVID-19 або підозрою на нього перебувають 27 792 пацієнти. Заповненість ліжок загалом по Україні становить 52%.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"У країні відведено під лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою 53 445 ліжкомісць. Водночас у лікарнях наразі перебувають 27 792 особи з підозрою та підтвердженим COVID-19, тобто заповненість становить 52%", - сказав він.

За словами очільника МОЗ, під лікування хворих на COVID-19 може бути виділено понад 90 тисяч ліжкомісць, або 50% усього ліжкового фонду країни.

Степанов запевнив, що на сьогодні виділяються необхідні кошти як на лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою, так і на забезпечення лікарень необхідними медикаментами та обладнанням.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили майже 11 тисяч нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 165 осіб. Одужало 4 143 пацієнти. Зафіксовано 124 пов’язаних з коронавірусною недугою смерті.

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