Потенційна вакцина від коронавірусу Оксфордського університету показала ефективність 62% та 90%

Розроблена Оксфордським університетом потенційна вакцина від коронавірусу AstraZeneca показала ефективність у 62% та 90%, залежно від принципу дозування під час першого та другого введення.

Це і успіх, і розчарування, адже препарати компаній Moderna та Pfeizer і BioNTech мають ефективність близько 95%, пише BBC.

Проте препарат Оксфорду дешевший і його легше транспортувати, ніж інші два. Точну вартість поки не озвучили.

"Сьогоднішнє оголошення наближає нас на ще один крок до того часу, коли ми зможемо використовувати вакцини, щоб покласти кінець руйнуванню, викликаному коронавірусом", - заявила одна з творців препарату Сара Гілберт.

Уряд Великобританії попередньо замовив 100 мільйонів доз цієї вакцини, цього достатньо для імунізації 50 мільйонів людей.

У випробуваннях препарату брали участь понад 20 000 добровольців з Британії і Бразилії. Було 30 випадків захворювання на Covid у людей, які отримали дві дози вакцини, і 101 - у людей, які отримали фіктивну ін’єкцію. Дослідники заявили, що це свідчить про 70% захисту.

Коли волонтерам давали дві "високі" дози, захист становив 62%, але він зріс до 90%, коли людям давали "низьку" дозу, а потім високу.

На сайті AstraZeneca вказано, що один режим дозування показав ефективність 90%, коли препарат вводили у вигляді половинної дози, а потім повної дози з інтервалом не менше місяця. Інший режим дозування показував ефективність 62%, коли давали дві повні дози з інтервалом не менше місяця.

Комбінований аналіз обох режимів дозування привів до середньої ефективності 70%.

Професор Ендрю Поллард зазначив, що ці результати показують, що "ми маємо ефективну вакцину, яка врятує багато життів. З хвилюванням ми виявили, що один із наших режимів дозування може бути ефективним приблизно на 90%, і якщо застосовуватиметься такий режим дозування, більше людей може бути вакциновано запланованим постачанням вакцин. Сьогоднішнє оголошення можливе лише завдяки численним добровольцям, які брали участь у нашому випробуванні, та працьовитій та талановитій групі дослідників із усього світу".

У жовтні повідомлялося, що Україна у межах COVAX може отримати саму вакцину AstraZeneca, а також Novavax.

Нагадаємо, що за уточненими даними Pfizer, ефективність її вакцини становить 95%. До кінця цього року Pfizer і BioNTech планують виробити 50 млн доз препарату, у 2021 році - 1,3 млрд доз. Препарат створюють спільно з німецькою компанією BioNTech.

Для Європи ця вакцина буде коштувати по 15,5 євро за дозу, для повного вакцинування потрібно два щеплення. Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac.

Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

Раніше американська фармкомпанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї потенційної вакцини від ковіду.

ВООЗ розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року.

Голова урядового відділу з розробки вакцини проти коронавірусу в США, доктор Монсеф Слауї, заявив, що перші американці можуть отримати щеплення від ковіду вже 11 грудня.