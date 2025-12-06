Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Розвідка: у Росії через витрати на війну розгортається масштабна криза у сфері імунопрофілактики

Росія входить у фазу масштабної епідеміологічної загрози.

вакцинація
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Наприкінці 2025 року в Росії через витрати на війну в Україні розгортається масштабна криза у сфері імунопрофілактики.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Закупівлі вакцин скорочені до мінімуму: препарати проти менінгококової інфекції покривають лише 13% потреби, вакцини проти вірусу папіломи людини – 5%. Падіння обсягів закупівель стосується і базових препаратів із Національного календаря профілактичних щеплень – кору, краснухи, паротиту, дифтерії та кашлюку. Якщо у 2024 році на тендери виділялося понад сорок мільярдів рублів, то у 2025 році ця сума скоротилася до шести з половиною мільярдів", – зазначають у СЗРУ.

Як наслідок у РФ кір зріс в 11 разів, краснуха – у шість, коклюш – у чотири з половиною. Епідеміологи прямо пов’язують це зі зниженням рівня колективного імунітету, спричиненим недостатньою вакцинацією. 

Профільні експерти констатують провал державної політики: 70% оцінюють заходи імунопрофілактики як незадовільні, а 60% називають головною причиною нестачу бюджетних коштів.

Офіційне пояснення Міністерства охорони здоров'я РФ зводиться до "стратегії розвитку імунопрофілактики до 2035 року" і залежності від виробництва російських вакцин "повного циклу".

Очевидно, що ключовим чинником є пріоритетність фінансування війни проти України, яка витісняє витрати на охорону здоров’я, зазначають в СЗРУ.

Додатковим каталізатором є рух антивакцинаторів, що набирає силу в російському суспільстві й фактично стає союзником влади в руйнуванні системи щеплень.

"Таким чином, Росія входить у фазу масштабної епідеміологічної загрози. Поєднання бюджетної економії, дефіциту вакцин та соціальних настроїв створює умови для неконтрольованого поширення небезпечних інфекцій. Це не лише підриває внутрішню стабільність, але й формує ризики для сусідніх країн", – наголошують у СЗРУ.
