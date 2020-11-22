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Держпродспоживслужба назвала порушників карантину в Києві

Склали 44 протоколи про адміністративні правопорушення. 

Держпродспоживслужба назвала порушників карантину в Києві
Фото: Держпродспоживслужба Facebook

Держпродспоживслужба за 22 листопада перевірила понад 1600 суб'єктів господарювання щодо дотримання карантину вихідного дня.

Зокрема, було перевірено 315 закладів харчування. Складено 44 протоколи про адміністративні правопорушення, повідомили на сторінці Держпродспоживслужби в Києві у Facebook. 

"Найбільше порушень встановлено в Голосіївському та Деснянському районах – по 6, Солом’янському та Подільському – по 5 протоколів", - йдеться у повідомлення.

Порушення виявили в розважальних закладах Brugge (вул. Маршала Конєва 8), Bestie (вулиця Євгена Коновальця, 44), Villa Riviera, Mister Cat (Оболонський проспект, 26).

"Щодо закладу Villa Riviera – зафіксоване порушення вже втретє, щодо Mister Cat – вдруге. Співробітниками Дарницького УП ГУНП протокол складено відносно Villa Riviera. Зібрані працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві матеріали за систематичні порушення карантину вихідного дня направлені до Дарницького УП ГУНП у м. Києві для внесення матеріалів у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 325 КК України у відношенні посадових осіб даного ресторанного комплексу. Матеріали щодо порушень Mister Cat у найближчі дні будуть передані до прокуратури Оболонського УП ГУНП у м. Києві", - йдеться у повідомленні Служби.

У супермаркетах "Ашан" на пр. Бандери 15 А та Берковецькій виявили порушення норми дотримання соціальної дистанції.

Нагадаємо, що 11 листопада уряд впровадив карантин вихідного дня, під час якого працювати можна тільки продуктовим магазинам, аптекам і СТО. Ресторани можуть працювати на доставку і на виніс. Такі заходи діятимуть щонайменше до кінця місяця.

Якщо карантин вихідного дня не покаже очікуваних результатів - виходу на плато з захворюваності не більше 12-15 тисяч на добу, Кабмін не виключає впровадження локдауну. 

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину в Україні немає. Це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

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