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В Одесі працівники ринку "7-й кілометр" влаштували протест через карантин вихідного дня

Голова профспілок закликала до безстрокового голодування. 

В Одесі працівники ринку "7-й кілометр" влаштували протест через карантин вихідного дня
Фото: скріншот

У Одесі працівники ринку "7-й кілометр" влаштували акцію протесту через карантин вихідного дня. Підприємці вимагали приїзду місцевої влади та перекрили дорогу.

Вони також звернулися центральної влади з проханням не знищувати малий і середній бізнес, пише "5 канал".

Керівниця профспілок закликала влаштувати безстрокове голодування. 

"Якщо влада захоче відправити їх в локдаун, то натомість підприємці мають отримати по 500 євро, як це практикують в Італії",  - переконує голова Всеукраїнської профспілки "Єдність" Ольга Костенко.

12 листопада Одеська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відмовилася затверджувати додаткові обмеження, передбачені карантином вихідного дня. Проте уже 20 листопада місто вирішло виконувати рішення уряду

Нагадаємо, що 11 листопада уряд впровадив карантин вихідного дня, під час якого працювати можна тільки продуктовим магазинам, аптекам і СТО. Ресторани можуть працювати на доставку і на виніс. Такі заходи діятимуть щонайменше до кінця місяця.

Якщо карантин вихідного дня не покаже очікуваних результатів - виходу на плато з захворюваності не більше 12-15 тисяч на добу, Кабмін не виключає впровадження локдауну. 

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину в Україні немає. Це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

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