Дати введення більш жорсткого карантину зараз немає, це план Б, - Шмигаль

Жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину в Україні немає. Це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Хочу ще раз наголосити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає", - написав він у фейсбуці.

Глава уряду підтвердив ймовірність введення більш жорсткого карантину.

"Цей план дійсно розробляється, але - це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня. Ми почали публічне обговорення цього плану Б, аби вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу", - зазначив прем’єр.

Шмигаль розповів, що урядовці цього тижня двічі зустрічалися з міськими головами, відбулися зустрічі з Радою церков, з бізнесом. "Для міських голів розсилається опитування щодо того, які протиепідемічні правила та обмеження вони вбачають оптимальними, які обмеження для яких місць скупчення людей найкраще застосувати", - пояснив глава Кабміну.

Він зазначив, що результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю нових хворих.

"Карантин вихідного дня залишається нашою розумною альтернативою локдауну. Минулі вихідні показали, що люди обмежили свою мобільність, найбільше з часу весняного карантину. Це значить, що зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами. Відповідно менше шансів, що здорові люди підхопили вірус. Тому ці та наступні вихідні буде діяти карантин вихідного дня. Після цього ми можемо оцінити його результат"", - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає число виявлених випадків ковіду. За минулу добу зафіксували 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 215 летальних випадків, 7 989 пацієнтів одужали.

14 листопада в Україні почав діяти "карантин вихідного дня". Дозволено роботу тільки продуктових магазинів, аптек, ветаптек, транспорту, АЗС. Ресторани, кафе та інші заклади мають працювати тільки на виніс. ТРЦ і решту магазинів у вихідні мають бути зачинені. Обмеження діятимуть щонайменше до 30 листопада.

Від сьогодні, 21 листопада, в Україні починають діяти нові штрафи за відмову носити маску в громадських місцях.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вимагатимуть від уряду запровадження в Україні більш жорсткого карантину, якщо щоденно виявлятимуть 30 тисяч хворих на коронавірус.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що запровадити локдаун можуть в разі введення протоколу сортування хворих на COVID-19.