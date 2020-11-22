В Moderna назвали вартість вакцини від COVID-19

Компанія планує до кінця року виробити 20 мільйонів доз вакцини.

Американська компанія Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів (709-1050 гривень).

Про це пише Die Welt з посиланням на генерального директора Moderna Стефана Банселя.

"Це справедлива ціна, якщо врахувати, скільки коштує системі охорони здоров'я лікування людини, яка серйозно хвора Covid-19. Ми не зацікавлені в максимальному прибутку", - сказав Бансель.

За його словами, наразі компанія веде переговори з Єврокомісією про постачання вакцини, які вже близькі до завершення. Затримку викликало питання про вартість препарату.

Керівник Moderna додав, що компанія планує до кінця року виробити 20 мільйонів доз вакцини. "Невелика частина" також буде доступна в Європі цього року.

Раніше німецька компанія BioNTech і американська Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини від COVID-19 перевищує 90% серед тих, хто не хворів на неї раніше. Вартість цієї вакцини буде коштувати для Європи по 15,5 євро за дозу.

Нагадаємо, 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.