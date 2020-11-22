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Україна залишається на 17 місці у світі за кількістю хворих на ковід

Станом на 22 листопада у світі зареєстровано 58 576 843 випадків захворювання на ковід.

Україна залишається на 17 місці у світі за кількістю хворих на ковід
Фото: Макс Требухов

Станом на 22 листопада у світі зареєстровано 58 576 843 випадків захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Померло від недуги  387 906 осіб.

Одужало 40 540 145 хворих.

П'ятірка світових лідерів за кількістю заражень не змінилася: США (12,5 млн), Індія (9 млн), Бразилія (6 млн), Франція (2,1 млн) і Росія (2 млн). Україна досі на 17-му місці у світі і на 8-му у Європі з 624 744 хворими. 

На 16-му місці ПАР – 765,409 випадків, а на 18-му є Бельгія – 556 904 випадків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 12 079 випадків інфікування коронавірусом. Зафіксовано 138 летальних випадків, одужали 4604 людини.

Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину в Україні немає. Це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю нових хворих. Карантин вихідного дня був впроваджений 11 листопада і діятиме кожної суботи і неділі щонайменше до кінця місяця. 

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