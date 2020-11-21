Путін продовжив продовольче ембарго ще на рік

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про продовження продовольчого ембарго, введеного у відповідь на антиросійські санкції, на 2021 рік.

Про це йдеться в указі президента РФ "Про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів з метою гарантування безпеки РФ".

Документ, підписаний у суботу, 21 листопада, опубліковано на сайті офіційного інтернет-порталу правової інформації РФ. Указ набуває чинності з дня його підписання.

Продовольче ембарго було введено указом президента від 6 серпня 2014 року проти країн, які ввели або підтримали антиросійські санкції. Спершу воно діяло щодо продукції зі США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. Із 13 серпня 2015 року до список цих країн увійшли Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, з 1 січня 2016 року - Україна.

Спершу заборону було введено на один рік. У 2015 році її продовжили до 5 серпня 2016 року, в червні 2016 року - до кінця 2017 року і потім продовження стало щорічним. Спершу під заборону потрапили м'ясо і м'ясна продукція, молоко та молочна продукція, риба і рибна продукція, овочі та фрукти. З жовтня 2017 року було заборонено ввозити живих свиней, за винятком чистопородних племінних тварин, а також субпродукти і жир тварин, тваринне масло.

Із 6 серпня 2015 року відповідно до Указу президента РФ "Про окремі спеціальні економічні заходи, що застосовуються з метою гарантування безпеки РФ" (підписаний 29 липня 2015 року) продукція з "санкційних" країн підлягає знищенню.