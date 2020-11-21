У Грузії відбувається другий тур парламентських виборів

У Грузії 21 листопада відбувається другий тур виборів до парламенту. Явка виборців у другому турі на 12:00 склала 8,29%.

Про це повідомила в.о. пресспікера Центральної виборчої комісії Натія Іоселіані на брифінгу, передає Ехо Кавказу.

За чотири години з моменту відкриття виборчих дільниць проголосували 177 462 громадянина Грузії. Найвища активність зафіксована в регіоні Імеретія – 11,4%, а найнижча – в мажоритарному окрузі Сабуртало – 6,2%.

Якщо порівняти дані з першим туром парламентських виборів, які пройшли 31 жовтня, то тоді на 12:00 активність склала 19,41%. У чисельному показнику це 681 583 виборці.

Другий тур парламентських виборів відбувається в 17 одномандатних округах, де за підсумками голосування 31 жовтня жоден мажоритарний кандидат не отримав більше 50% голосів, необхідних для перемоги. Виборці вибирають з двох кандидатів, які отримали найкращі результати.

Вибори будуть вважатися такими, що відбулися, за будь-якої явки. Переможе кандидат, який отримає просту більшість голосів.

Право голосу мають понад 2,1 мільйона громадян Грузії. До 2 тисяч ділянок для голосування на виборах відкрилися о 8:00 (о 6:00 за київським часом), а зачиняться – о 20:00.

Усі опозиційні партії відмовилися від участі в другому турі і закликали своїх прихильників повністю ігнорувати голосування. Попри це рішення, в бюлетенях зазначені імена кандидатів опозиції.

8 листопада біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. Опозиція звинувачує Центральну виборчу комісію країни у фальсифікаціях. З того часу в країні тривають демонстрації з вимогою нових виборів.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії вперше пройшли за новою системою. Перемогу отримала партія влади "Грузинська мрія". Партія Саакашвілі отримала вдвічі менше голосів.

Участь у виборах взяли 48 партій і два блоки, серед яких опозиційна "Єдиний національний рух - Сила в єдності". 120 депутатів парламенту 10-госкликання обирали за пропорційною і 30 - на основі мажоритарної виборчої системи.

На початку вересня партія "Єдиний національний рух - Сила в єдності" оголосила, що у разі перемоги висуне на пост прем'єра Михайла Саакашвілі.