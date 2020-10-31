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Сьогодні Грузія обирає новий парламент

120 депутатів оберуть за пропорційною і 30 – на основі мажоритарної виборчої системи.

Сьогодні Грузія обирає новий парламент
Фото: glavcom.ua

Сьогодні у Грузії тривають чергові парламентські вибори. Країна обирає парламент 10-го скликання.

Про це повідомив Укрінформ.

120 депутатів оберуть за пропорційною і 30 – на основі мажоритарної виборчої системи.

Грузини роблять вибір між 48 партіями і 2 блоками, а також між мажоритарними кандидатами, висунутими цими політичними силами і ініціативними групами.

Для проведення виборів у Грузії підготували 3 657 виборчих дільниць, обладнані 127 спеціальних виборчих дільниць, створених для забезпечення участі виборців, які перебувають у стаціонарних лікувальних установах та на ізоляції.

Нагадаємо, як повідомила народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Єлизавета Ясько, українську парламентську делегацію не пустили в Грузію.

Близько 30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит до країни, щоб бути спостерігачами під час голосування. Проте грузинська влада не дала дозвіл на прийом літака з України.

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