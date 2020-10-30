Китай против США: холодная война становится горячей?

Продолжающиеся экономические и технологические трения , перманентные обвинения Китая со стороны США и пандемия коронавируса привели к окончательной потере доверия между двумя странами. Из-за этого критическая ситуация постепенно теряет управляемость, а традиционные политические инструменты не работают. Поэтому лидеры обоих стран могут легко подвергнуться искушению использовать «иные средства продолжения политики» (как определил войну немецкий военный теоретик Карл фон Клаузевиц, – LB.ua).

Обе страны открыто играют мускулами, демонстрируя силу. Днями власти Китая провели испытания новейшего вооружения, что привело к зеркальному ответу со стороны американцев. Это происходит на фоне недавних выступлений мировых лидеров в ООН, где было зафиксировано: Холодная война 2.0 началась.

Активная модернизация китайской армии, усиление влияния КНР в мире и ее проактивная политика (появление реального конкурента американской гегемонии и становление многополярного мира), приход Дональда Трампа к власти , пересмотр внешней политики США и дальнейшая торговая война, начавшаяся в 2018, стали триггерами нового кризиса отношений между двумя глобальными титанами.

Ситуация накаляется

Пятый пленум 19-ого съезда Компартии Китая (КПК) 26 – 29 октября, антикитайская риторика американской администрации, недавние шаги со стороны военного командования США и КНР засвидетельствовали: фаза «горячего» противостояния между двумя странами началась.

Пекин продолжает наращивать военную мощь, давая понять: Китай локально готов защитить национальные интересы, например, в Южно-Китайском море. Вашингтон, который ныне намеревается активно противодействовать своему сопернику зеркально отвечает на любые активные действия со стороны китайского соперника.

«Нужно в целом направить мысли и энергию на подготовку к войне, сохранять состояние повышенной боеготовности», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин 13 октября во время поездки на базу морской пехоты НОАК (Народно-освободительная Армия Китая – LB.ua) в провинцию Гуандун. А уже 16 октября появился репортаж на телеканале ССTV, где показывалось, как пять реактивных истребителей проводят учебный стрельбы. В тот же день было обнародовано видео запуска самонаводящихся дронов CH-901 с наземной пусковой установки и вертолета.

Фото: предоставлено автором Данные дроны могут противостоять ВВС США или даже быть использованы для атаки на базы американских дронов.

23 октября лидер КНР, пребывая на торжествах по случаю 70-летия с момента вступления китайских «добровольцев» в войну с США на Корейском полуострове (в Китае это называется «сопротивлением агрессии США и поддержка Кореи», – LB.ua), наградил ветеранов и призвал «ускорить модернизацию армии для защиты суверенитета и национальных интересов». На китайском телевидении стартовал показ сериала на тему участия китайских «добровольцев» в конфликте (которые до начала боевых действий были солдатами и офицерами китайской армии, – LB.ua) под названием «Ради мира».

Фото: предоставлено автором Китайский ветеран Корейской войны рассказывает про атаку на американские войска

Вашингтон не замедлил с ответом: 24 октября советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что группировка катеров ВМС США в Тихом океане будет усилена для противодействия Китаю.

Также американские власти продолжили продажу вооружения Тайваню, что, как полагает китайская сторона, подрывает саму по себе концепцию «Одна страна, две системы». Только на прошлой неделе США продали Тайбэю сенсоры, ракеты и артиллерийские системы на сумму $1,8 млрд. Это часть большего плана Трампа по продаже вооружений Тайваню общей стоимостью в $5 млрд. Безусловно, это только создает дополнительную эскалацию между Китаем и США.

Фото: предоставлено автором Крылатая ракета AGM-84H/K SLAM-ER, разработанная корпорацией Boeing для армии США. Именно такие ракеты были проданы Тайваню с разрешения конгресса.

Чем Китай будет вести войну

По словам китайского лидера Си Цзиньпина, Китай проводит модернизацию армии по достижению ею статуса «мирового класса» к 2050 году. К тому времени вооруженные силы КНР не должны уступать по мощности американским. Доктрину развития НОАК можно описать следующим образом: обретение способности вести локальные войны в высокотехнологических условиях и добиваться победы в краткосрочных конфликтах на китайской периферии, где важную роль играют на только сухопутные силы, а также ВМС и ВВС.

Будучи самой большой армией по численности в мире (служат более двух миллионов человек, – LB.ua), НОАК активно наращивает свои военные возможности. Основной фокус военных разработок и испытаний направлен на ВМС, ВВС и высокоточное оружие. Для Китая критичным является увеличение морской мощи, поэтому активным ходом идет постройка трех новых авианосцев.

Фото: предоставлено автором Китайский грузовик Цзефан СА-30 был создан по технологиям советского ЗИЛ-157 на автозаводе в городе Чанчуне

ВВС пополняется дронами, способными выполнять целый спектр заданий – от дальней разведки и точечных ударов до массированного удара роем самонаводящихся дронов-камикадзе. Также развивается высокоточное оружие, к примеру, модернизируются межконтинентальные баллистические ракеты.

Среди новинок, которые уже стоят или будут поставлены на службу китайских вооруженных сил в ближайшем будущем, можно назвать следующие:

Можно с уверенностью заявить, что сегодняшняя НОАК сильна и не уступает по многим параметрам армии США, входя в тройку сильнейших армий мира. В будущем Китай будет активно внедрять инновации в армию, создавая: 1) высокотехнологичное вооружение с целью защиты национальных интересов и достижения лидерства в Тихоокеанском регионе; 2) улучшать средства сбора информации (разведки); 3) производить высокоточное оружие.

Мы также наблюдаем за активным развитием в военных целях искусственного интеллекта и робототехники, космических технологий (например, конструирование спутников с «руками-манипуляторами»), лазерного оружия (способного «ослеплять» сенсоры вражеских спутников), гиперзвуковой авиации. Стоит ожидать появлениях новинок электронного вооружения, способного нанести ущерб вражеским коммуникациям.

Контуры потенциального столкновения

На севере Китай граничит с Россией, которая имеет свой прагматичный интерес в развитии отношений с Поднебесной, и в случае конфронтации последней с США не факт, что примет конкретную, а не декларативную позицию поддержки КНР.

На северо-востоке – КНДР, более лояльная к Китаю, а Южная Корея и Япония – союзники США, где расположены военные базы американцев.

На юго-восточном направлении США продолжают поддерживать политический режим на Тайване и продавать ему оружие.

Фото: предоставлено автором Американское военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Также Вьетнам и Таиланд более нацелены на США, чем на Китай, а Австралия – их союзник. При этом Филиппины, Индонезия придерживаются нейтралитета. Лаос, Камбоджа, Мьянма и Малайзия все больше экономически кооперируются с Китаем.

Фото: предоставлено автором Корреляция темпов роста торговли с Китаем и внешнеполитической ориентации стран ЮВА.

На южном направлении союзник США, Индия, окружена странами, у которых с КНР сложились хорошие отношения – Пакистаном, Непалом, Бангладешем и Шри-Ланкой.

В данной системе координат можно предположить, что одним из самых вероятных мест противостояния может стать точка на карте, где КНР имеет территориальные разногласия с другими странами, например, Южно-китайское море (где Китай построил семь искусственных островов и милитаризировал некоторые из них) или Восточно-китайское море. И куда США мобильно смогут перебросить силы. Важно отметить, что Китай все еще остается окружен союзниками США и их военными базами.

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Несмотря на заявления и демонстрацию силы обоими сторонами, очевидно, что война невыгодна двух супердержавам. Разрыв экономических связей будет крайне болезненным и долгоиграющим, а разрушение международной стабильности остановит глобальное развитие. Даже если «горячее» столкновение поможет одной из сторон временно решить внутренние проблемы, мобилизовав общество против внешнего врага, это не решит структурных проблем, приведших к кризису.

В то же время важно помнить: даже малый инцидент, спровоцированный военными, может при должном накале в политических взаимоотношениях двух стран привести к масштабной войне. Подобное, как мы помним, ни раз встречалось в истории.