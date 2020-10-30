Китай против США: холодная война становится горячей?

Ситуация накаляется
Пятый пленум 19-ого съезда Компартии Китая (КПК) 26 – 29 октября, антикитайская риторика американской администрации, недавние шаги со стороны военного командования США и КНР засвидетельствовали: фаза «горячего» противостояния между двумя странами началась.
Пекин продолжает наращивать военную мощь, давая понять: Китай локально готов защитить национальные интересы, например, в Южно-Китайском море. Вашингтон, который ныне намеревается активно противодействовать своему сопернику зеркально отвечает на любые активные действия со стороны китайского соперника.
«Нужно в целом направить мысли и энергию на подготовку к войне, сохранять состояние повышенной боеготовности», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин 13 октября во время поездки на базу морской пехоты НОАК (Народно-освободительная Армия Китая – LB.ua) в провинцию Гуандун. А уже 16 октября появился репортаж на телеканале ССTV, где показывалось, как пять реактивных истребителей проводят учебный стрельбы. В тот же день было обнародовано видео запуска самонаводящихся дронов CH-901 с наземной пусковой установки и вертолета.
23 октября лидер КНР, пребывая на торжествах по случаю 70-летия с момента вступления китайских «добровольцев» в войну с США на Корейском полуострове (в Китае это называется «сопротивлением агрессии США и поддержка Кореи», – LB.ua), наградил ветеранов и призвал «ускорить модернизацию армии для защиты суверенитета и национальных интересов». На китайском телевидении стартовал показ сериала на тему участия китайских «добровольцев» в конфликте (которые до начала боевых действий были солдатами и офицерами китайской армии, – LB.ua) под названием «Ради мира».
Вашингтон не замедлил с ответом: 24 октября советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что группировка катеров ВМС США в Тихом океане будет усилена для противодействия Китаю.
Также американские власти продолжили продажу вооружения Тайваню, что, как полагает китайская сторона, подрывает саму по себе концепцию «Одна страна, две системы». Только на прошлой неделе США продали Тайбэю сенсоры, ракеты и артиллерийские системы на сумму $1,8 млрд. Это часть большего плана Трампа по продаже вооружений Тайваню общей стоимостью в $5 млрд. Безусловно, это только создает дополнительную эскалацию между Китаем и США.
Чем Китай будет вести войну
По словам китайского лидера Си Цзиньпина, Китай проводит модернизацию армии по достижению ею статуса «мирового класса» к 2050 году. К тому времени вооруженные силы КНР не должны уступать по мощности американским. Доктрину развития НОАК можно описать следующим образом: обретение способности вести локальные войны в высокотехнологических условиях и добиваться победы в краткосрочных конфликтах на китайской периферии, где важную роль играют на только сухопутные силы, а также ВМС и ВВС.
Будучи самой большой армией по численности в мире (служат более двух миллионов человек, – LB.ua), НОАК активно наращивает свои военные возможности. Основной фокус военных разработок и испытаний направлен на ВМС, ВВС и высокоточное оружие. Для Китая критичным является увеличение морской мощи, поэтому активным ходом идет постройка трех новых авианосцев.
ВВС пополняется дронами, способными выполнять целый спектр заданий – от дальней разведки и точечных ударов до массированного удара роем самонаводящихся дронов-камикадзе. Также развивается высокоточное оружие, к примеру, модернизируются межконтинентальные баллистические ракеты.
Среди новинок, которые уже стоят или будут поставлены на службу китайских вооруженных сил в ближайшем будущем, можно назвать следующие:
- плазменные 155-мм пушки, стреляющие, конечно, не плазмой, а снарядами, но поражающие цели на расстоянии до 100 км;
- электромагнитные пушки на военных кораблях, способные стрелять на 200 км;
- атомная субмарины «Тип 095» и «Тип 096», несущие 24 баллистических ракеты. Снаряды типа JL-3, выпущенные из, них могут оперировать в пределах 12 000 км, то есть потенциально поражать стратегические центры США;
- подводный беспилотник HSU-001, который должен заниматься разведкой и противостоять субмаринам;
- JARI – это пятнадцатиметровая беспилотная лодка, оборудованная пулеметом, 30-мм пушкой, а также торпедами. Она может быть использована против вражеских самолетов, кораблей и субмарин;
- гиперзвуковой самолет Starry Sky-2, способный нести ядерные заряды. Он в шесть раз быстрее за скорость звука. Такую авиацию крайне сложно засечь и перехватить системам ПВО и ПРО;
- беспилотник CH-7, который представляет собой «летающее крыло». Он может обнаруживать и уничтожать вражеские стратегические цели;
- баллистическая ракета DF-26 или «Киллер Гуама», прозванная так по причине того, что имеет радиус действия в 4000 км и способна долететь до острова Гуам, где размещены базы ВМС и ВВС США. Может быть оснащена термоядерным оружием.
- противоспутниковая ракета DN-3. Её цель – поражать спутники, которые находятся на расстоянии от 300 до 1000 км от поверхности Земли. В космос ракета выводится носителем Chang Zheng 11.
Можно с уверенностью заявить, что сегодняшняя НОАК сильна и не уступает по многим параметрам армии США, входя в тройку сильнейших армий мира. В будущем Китай будет активно внедрять инновации в армию, создавая: 1) высокотехнологичное вооружение с целью защиты национальных интересов и достижения лидерства в Тихоокеанском регионе; 2) улучшать средства сбора информации (разведки); 3) производить высокоточное оружие.
Мы также наблюдаем за активным развитием в военных целях искусственного интеллекта и робототехники, космических технологий (например, конструирование спутников с «руками-манипуляторами»), лазерного оружия (способного «ослеплять» сенсоры вражеских спутников), гиперзвуковой авиации. Стоит ожидать появлениях новинок электронного вооружения, способного нанести ущерб вражеским коммуникациям.
Контуры потенциального столкновения
На севере Китай граничит с Россией, которая имеет свой прагматичный интерес в развитии отношений с Поднебесной, и в случае конфронтации последней с США не факт, что примет конкретную, а не декларативную позицию поддержки КНР.
На северо-востоке – КНДР, более лояльная к Китаю, а Южная Корея и Япония – союзники США, где расположены военные базы американцев.
На юго-восточном направлении США продолжают поддерживать политический режим на Тайване и продавать ему оружие.
Также Вьетнам и Таиланд более нацелены на США, чем на Китай, а Австралия – их союзник. При этом Филиппины, Индонезия придерживаются нейтралитета. Лаос, Камбоджа, Мьянма и Малайзия все больше экономически кооперируются с Китаем.
На южном направлении союзник США, Индия, окружена странами, у которых с КНР сложились хорошие отношения – Пакистаном, Непалом, Бангладешем и Шри-Ланкой.
В данной системе координат можно предположить, что одним из самых вероятных мест противостояния может стать точка на карте, где КНР имеет территориальные разногласия с другими странами, например, Южно-китайское море (где Китай построил семь искусственных островов и милитаризировал некоторые из них) или Восточно-китайское море. И куда США мобильно смогут перебросить силы. Важно отметить, что Китай все еще остается окружен союзниками США и их военными базами.
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Несмотря на заявления и демонстрацию силы обоими сторонами, очевидно, что война невыгодна двух супердержавам. Разрыв экономических связей будет крайне болезненным и долгоиграющим, а разрушение международной стабильности остановит глобальное развитие. Даже если «горячее» столкновение поможет одной из сторон временно решить внутренние проблемы, мобилизовав общество против внешнего врага, это не решит структурных проблем, приведших к кризису.
В то же время важно помнить: даже малый инцидент, спровоцированный военными, может при должном накале в политических взаимоотношениях двух стран привести к масштабной войне. Подобное, как мы помним, ни раз встречалось в истории.