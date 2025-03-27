Білий дім звинуватив редактора Atlantic у "Трамп-хейтерстві"

Публікація повної переписки у чаті Signal викликала гнів у пресслужбі президента США.

В адміністрації Дональда Трампа відреагували на оприлюднення редактором видання Atlantic Джеффрі Голдбергом повної інформації, що містилася у секретному військовому чаті Signal, куди журналіста було "випадково" додано високопоставленими чиновниками.

Як пише BBC, на брифінгу для преси речниця президента США Керолайн Лівітт вдалася до прямих звинувачень на адресу Голдберга. Медійника назвали "відомим хейтером Трампа" та "пропагандистом, який поширює своє шахрайство щодо Signal".

Лівітт заявила, що за скандалом щодо переписки стоїть "лише одна справжня історія - неймовірний успіх американських військових у боротьбі з хуситськими терористами".