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У Стамбулі обрали виконувача обов'язків мера замість ув'язненого Імамоглу

Опозиція поспішала не дати владі самостійно призначити міського голову.

У Стамбулі обрали виконувача обов'язків мера замість ув'язненого Імамоглу
Протести у Стамбулі
Фото: EPA/UPG

Муніципальна рада Стамбула визначилася з виконувачем обов'язків мера після арешту обраного міського голови та потенційного кандидата у президенти Туреччини Екрема Імамоглу за корупційними звинуваченнями.

Як пише Reuters, 177 зі 314 депутатів погодилися тимчасово віддати крісло очільника найбільшого міста країни Нурі Аслану, який, як і Імамоглу, представляє опозиційну Республіканську народну партію, що має значну популярність серед населення Стамбула.

Призначення виконувача обов'язків дозволило опозиції уникнути сценарію, який режим Реджепа Таїпа Ердогана використовував у містах на південному сході країни, де сильні позиції курдів. Там замість мерів, що тим чи іншим способом були відсторонені від влади, Анкара призначала своїх власних "довірених осіб". 

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