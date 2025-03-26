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Республіканці пригрозили ліквідувати окружні суди, які блокують ініціативи Трампа

До Конгресу хочуть внести законопроєкт, який обмежить повноваження окружних суддів щодо блокування загальнонаціональних ініціатив.

Республіканці пригрозили ліквідувати окружні суди, які блокують ініціативи Трампа
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пригрозив ліквідувати окружні суди, які блокують ініціативи президента Дональда Трампа, передає Reuters.

Джонсон заявив, що Конгрес має право ліквідувати окружні суди, реагуючи на дії суддів, які блокують деякі рішення Трампа. Він назвав такі дії частиною «небезпечної тенденції».

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«Це порушує принцип поділу влади, коли суддя вважає, що може заборонити президентові щось робити, за що проголосував американський народ», – заявив спікер Палати представників.

За словами Джонсона, Судовий комітет Палати планує провести слухання, щоб розглянути такі випадки, а також хочуть внести на розгляд законопроєкт, який обмежить повноваження суддів окружних судів щодо блокування загальнонаціональних ініціатив.

«У нас є влада над федеральними судами. Як ви знаєте, ми можемо ліквідувати цілий окружний суд. У нас є влада над фінансуванням, над судами та рештою. Але запеклі часи вимагають відчайдушних заходів, і Конгрес діятиме», - пригрозив Джонсон.

Згодом він уточнив, що його слова не слід сприймати як погрозу, а лише як нагадування про повноваження Конгресу щодо судової системи.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер різко відреагував на заяву Джонсона, заявивши, що «обурлива навіть думка про припинення фінансування судів».

  • Суд у Вашингтоні задовольнив клопотання медіакорпорації "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" щодо тимчасової заборони агентству США з глобальних медіа USAGM припиняти фінансування мовника.
  • Крім того, у США федеральний суддя заблокував виконання указу Трампа, який забороняє трансгендерам брати участь у військовій службі.
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