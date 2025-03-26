Суданська армія відвоювала міжнародний аеропорт Хартума, заявив чиновник, наблизившись до вигнання Сил швидкої підтримки зі столиці, що стане переломним моментом у дворічній громадянській війні, пише Bloomberg.
“Гра закінчилася в місті Хартум”, ‒ повідомив генерал-майор Зафір Омер у середу текстовим повідомленням, додавши, що його війська тепер контролюють аеропорт у центрі.
Армія Судану, яка з квітня 2023 року бореться з воєнізованою групою RSF за контроль над цією північноафриканською державою, за останні місяці відбила центральну та південну частину країни. Минулого тижня вона захопила президентський палац у Хартумі та намагається витіснити ополчення зі столиці.
RSF на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало утримували аеропорт з перших днів конфлікту, в якому, попередньо, загинули 150 000 людей. Угруповання все ще контролює значні частини західного суданського регіону Дарфур.