Армія Судану, яка з квітня 2023 року бореться з воєнізованою групою RSF за контроль над цією північноафриканською державою, за останні місяці відбила центральну та південну частину країни.

Суданська армія відвоювала міжнародний аеропорт Хартума, заявив чиновник, наблизившись до вигнання Сил швидкої підтримки зі столиці, що стане переломним моментом у дворічній громадянській війні, пише Bloomberg.

“Гра закінчилася в місті Хартум”, ‒ повідомив генерал-майор Зафір Омер у середу текстовим повідомленням, додавши, що його війська тепер контролюють аеропорт у центрі.

Армія Судану, яка з квітня 2023 року бореться з воєнізованою групою RSF за контроль над цією північноафриканською державою, за останні місяці відбила центральну та південну частину країни. Минулого тижня вона захопила президентський палац у Хартумі та намагається витіснити ополчення зі столиці.

RSF на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало утримували аеропорт з перших днів конфлікту, в якому, попередньо, загинули 150 000 людей. Угруповання все ще контролює значні частини західного суданського регіону Дарфур.