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Суданська армія відвоювала міжнародний аеропорт Хартума

Армія Судану, яка з квітня 2023 року бореться з воєнізованою групою RSF за контроль над цією північноафриканською державою, за останні місяці відбила центральну та південну частину країни. 

Суданська армія відвоювала міжнародний аеропорт Хартума
Хартум, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Суданська армія відвоювала міжнародний аеропорт Хартума, заявив чиновник, наблизившись до вигнання Сил швидкої підтримки зі столиці, що стане переломним моментом у дворічній громадянській війні, пише Bloomberg.

“Гра закінчилася в місті Хартум”, ‒ повідомив генерал-майор Зафір Омер у середу текстовим повідомленням, додавши, що його війська тепер контролюють аеропорт у центрі.

Армія Судану, яка з квітня 2023 року бореться з воєнізованою групою RSF за контроль над цією північноафриканською державою, за останні місяці відбила центральну та південну частину країни. Минулого тижня вона захопила президентський палац у Хартумі та намагається витіснити ополчення зі столиці.

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RSF на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало утримували аеропорт з перших днів конфлікту, в якому, попередньо, загинули 150 000 людей. Угруповання все ще контролює значні частини західного суданського регіону Дарфур.

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