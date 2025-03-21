Армія Судану захопила президентський палац у столиці

Близько двох років контроль над ним утримували Сили швидкого реагування.

У столиці Судану, Хартумі, армія захопила президентський палац, що означає фактичний контроль над містом. Цьому передували інтенсивні бої. Протягом двох років палац перебував під контролем парамілітарних Сил швидкої підтримки (RSF). В останні місяці конфлікт між групою і армією поновився. Військові мали значний успіх у боротьбі проти RSF, пише BBC.

На території палацу розташована більшість урядових і фінансових структур. Також він має велике історичне і політичне значення.

RSF продовжують протистояння в окремих частинах Хартума. Дворічна війна, яка призвела до масштабної гуманітарної кризи та розділила країну на підконтрольні армії та RSF зони, триває.

"Наші сили повністю знищили ворожих бійців та обладнання і захопили велику кількість обладнання і зброї", – сказав речник армії Набільше Абдаллах по телебаченню.

Він додав, що армія продовжить прогресувати "на всіх фронтах, допоки не настане повна перемога і кожен дюйм нашої країни не буде очищений від міліції та її прибічників".

Війна у Судані

У квітні 2023 в Судані спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування. Спецпризначенці Сил швидкого реагування почали боротьбу за владу з військовими, які відібрали її в ході перевороту 2021 року. Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади.

У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролював суданський уряд, відомо також, що ці сили повʼязані з російською ПВК "Вагнера".

За понад рік громадянської війни в Судані близько 400 людей померли від холери. А кількість жертв від бойових дій станом на вересень 2024-го оцінювали в 150 000.

У лютому армія Судану прорвала блокаду ключового південного міста.