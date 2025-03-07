Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСвіт

​Судан подав позов до Всесвітнього суду проти Об'єднаних Арабських Еміратів

На думку Судана, ОАЕ порушили свої зобов'язання за Конвенцією про геноцид.

​Судан подав позов до Всесвітнього суду проти Об'єднаних Арабських Еміратів
Наслідки війни у Судані
Фото: EPA/UPG

Судан подав позов проти Об'єднаних Арабських Еміратів до Всесвітнього суду за нібито порушення зобов'язань ОАЕ за Конвенцією про геноцид шляхом озброєння воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF).

Про це повідомляє CNN.

В свою чергу, ОАЕ заявили, що вимагатимуть негайного припинення справи. На їхню думку, справа не має “будь-яких правових або фактичних підстав”.

Звинувачення стосуються інтенсивних етнічних нападів RSF і союзних арабських збройних формувань проти неарабського племені масаліт у 2023 році в Західному Дарфурі. Сполучені Штати у січні визнали ці напади геноцидом.

Судан звинувачує RSF у “геноциді, вбивстві, крадіжці майна, зґвалтуванні, насильницькому переміщенні, незаконному проникненні, вандалізмі громадського майна та порушенні прав людини”.

Також Судан просить суд ввести надзвичайні заходи та наказати ОАЕ запобігати таким актам геноциду.

Слухання щодо надзвичайних заходів мають відбутися в Міжнародному суді протягом кількох тижнів, але знадобляться роки, перш ніж суд винесе остаточне рішення, яке може визначити, чи був геноцид скоєний у Дарфурі.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies