​Судан подав позов до Всесвітнього суду проти Об'єднаних Арабських Еміратів

На думку Судана, ОАЕ порушили свої зобов'язання за Конвенцією про геноцид.

Судан подав позов проти Об'єднаних Арабських Еміратів до Всесвітнього суду за нібито порушення зобов'язань ОАЕ за Конвенцією про геноцид шляхом озброєння воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF).

Про це повідомляє CNN.

В свою чергу, ОАЕ заявили, що вимагатимуть негайного припинення справи. На їхню думку, справа не має “будь-яких правових або фактичних підстав”.

Звинувачення стосуються інтенсивних етнічних нападів RSF і союзних арабських збройних формувань проти неарабського племені масаліт у 2023 році в Західному Дарфурі. Сполучені Штати у січні визнали ці напади геноцидом.

Судан звинувачує RSF у “геноциді, вбивстві, крадіжці майна, зґвалтуванні, насильницькому переміщенні, незаконному проникненні, вандалізмі громадського майна та порушенні прав людини”.

Також Судан просить суд ввести надзвичайні заходи та наказати ОАЕ запобігати таким актам геноциду.

Слухання щодо надзвичайних заходів мають відбутися в Міжнародному суді протягом кількох тижнів, але знадобляться роки, перш ніж суд винесе остаточне рішення, яке може визначити, чи був геноцид скоєний у Дарфурі.