Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити будь-який внесок для встановлення миру в Україні

Це він сказав у зверненні до представників Євросоюзу.

Туреччина готова зробити будь-який внесок для встановлення справедливого і міцного миру в Україні.

Таку заяву зробив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у зверненні до представників країн ЄС, передає «Укрінформ».

«Ми готові зробити будь-який внесок, включаючи проведення переговорного процесу, для встановлення справедливого, міцного та гідного миру в Україні», - сказав Ердоган.

Він також підкреслив, що відданий підтримці територіальної цілісності та незалежності України.

«Сьогодні ми звертаємо увагу на важливість міцної дипломатичної основи, де обидві сторони, які борються за справедливий, тривалий і чесний мир, будуть за столом переговорів. Ми підтримуємо ідею негайного припинення вогню та припинення атак у повітрі та на морі як захід зміцнення довіри між сторонами», - сказав президент Туреччини.

Ердоган також вказав на те, що немає пояснень для виключення Туреччини із закупівель оборонної продукції та програм реконструкції ЄС.