Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про тишу в повітрі і морі як доказ готовності росіян до миру

На думку турецького президента, це може бути заходом зміцнення довіри між сторонами.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтримав пропозицію українського колеги Володимира Зеленського та французького президента Еммануеля Макрона стосовно встановлення режиму тиші в повітрі і морі. Він сказав про це в п'ятницю під час онлайн-зустрічі, організованій Євросоюзом, пише The Guardian.

Коментар президента Туреччини, яка має другу за потужність армію серед членів НАТО, пролунав після того, як Зеленський озвучив своє бачення готовності росіян до припинення війни. Першими кроками, на думку українського президента, мало б стати припинення атак з повітря проти цивільної інфраструктури та відмова від атак у Чорному морі.

"Ми підтримуємо ідею встановлення припинення вогню настільки швидко, наскільки можливо, і припинення атак у повітрі і морі як захід зміцнення довіри між сторонами", – сказав Ердоган.

Контекст

Сполучені Штати звинуватили Україну в небажанні домовлятися про мир і вжили заходів, які, на їхню думку, мають до цього стимулювати: припинили військову допомогу та обмін розвідувальними даними. Про заходи впливу на Росію, яка розпочала цю війну, поки нічого не відомо.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на готовності України до миру, але підкреслював, що насамперед потрібні гарантії безпеки. Оскільки вступ до НАТО неможливий на цьому етапі і через позицію деяких членів, то Україна готова розглянути інші гарантії безпеки, зокрема миротворців.

Президент також вважає, що про готовність до миру має заявити і Росія. На його думку, це може бути звільнення полонених, а також зупинка російських атак на енергетичну і іншу інфраструктуру. Він повторив цю позицію і вчора на саміті лідерів ЄС.