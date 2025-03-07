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NYT: ЦРУ починає звільняти нещодавно найнятих співробітників, слідуючи політиці урядових скорочень Трампа

Звільнення відбулися лише через кілька днів після того, як федеральний суддя дозволив директору ЦРУ Джону Реткліффу звільнити працівників за бажанням.

NYT: ЦРУ починає звільняти нещодавно найнятих співробітників, слідуючи політиці урядових скорочень Трампа
директор ЦРУ Джон Реткліфф
Фото: EPA/UPG

Урядові скорочення за наказом адміністрації Трампа вдарили по ЦРУ, пише The New York Times із посиланням на джерела. 

Зокрема звільнення торкнулися співробітників, найнятих за останні два роки і які перебувають на випробувальному терміні.

Речниця агентства підтвердила, що деякі офіцери, найняті за останні два роки, були звільнені.

Сенатор Марк Ворнер від Вірджинії, демократ у комітеті Сенату з розвідки, заявив, що повідомлення про звільнення новоспечених агентів викликають занепокоєння та «підривають нашу національну безпеку».

Незрозуміло, скільки співробітників буде звільнено, але джерела кажуть, що не всі нещодавно найняті будуть звільнені.

Звільнення підірвали моральний дух і знизили продуктивність цього тижня, за словами деяких джерел.

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Ворнер висловив надію, що Комітет з розвідки Сенату розгляне ці звільнення та перевірить, чи були вони засновані на показниках продуктивності чи були свавільними.

Також він каже, що звільнення цих офіцерів призведе до втрати років інвестицій у навчання. Йдеться про мільйони доларів. 

Видання зазначає, що звільнення відбулися лише через кілька днів після того, як федеральний суддя дозволив директору ЦРУ Джону Реткліффу звільнити працівників за бажанням.

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