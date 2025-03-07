У Сирії відбулися бої між урядовими військами та прихильниками Асада, загинуло 70 людей

У портових містах Латакія і Тартус, де спалахнули бої, ввели комендантську годину.

Сирійці закликають до військової мобілізації після нападу прихильників Асада на сили безпеки

У прибережній частині Сирії відбулися важкі бої Сил, пов'язаних з новим керівництвом країни, з бійцями, прихильниками поваленого президента Башара Асада, пише BBC.

Це найжорстокіше насильство у країні з тих пір, як повстанці повалили Асада в грудні та встановили ісламістський перехідний уряд.

Група спостереження за війною, британська Сирійська обсерваторія з прав людини, заявила, що у боях загинула 71 людина, зокрема 35 членів урядових сил, 32 бойовики, пов'язані з армією колишнього режиму, і четверо цивільних. Десятки людей отримали поранення.

У портових містах Латакія і Тартус, де спалахнули бої, ввели комендантську годину.

Зіткнення почалися, коли урядові сили потрапили в засідку під час операції безпеки в Латакії. Військовим надіслали підкріплення, а на опублікованих в Інтернеті відео видно сильну стрілянину в деяких місцях.

Прибережний регіон є центром алавітської меншини та оплотом родини Асадів. Оцінки кількості загиблих у насильстві відрізняються, і ВВС не змогло їх незалежно перевірити.

За інформацією Сирійської обсерваторії, озброєні люди, деякі з яких були представниками колишнього режиму, влаштували засідки на військові сили, контрольно-пропускні пункти та штаби вздовж узбережжя. Члени армії колишнього режиму перебували в кількох прибережних містах і селах, тоді як військові сили потрапили в засідки на шосе.

Сирійське інформаційне агентство Step повідомило, що урядові сили вбили “близько 70” колишніх бійців режиму, тоді як понад 25 інших були захоплені в Джабле та прилеглих районах. Також повідомлялося про сутички в містах Хомс і Алеппо.

Речник міністерства оборони Сирії полковник Хасан Абдул Гані через державні ЗМІ звернувся до прихильників Асада, які воюють у Латакії. “Тисячі вирішили здати зброю та повернутися до своїх сімей, тоді як деякі наполягають на втечі та смерті, захищаючи вбивць і злочинців. Вибір очевидний: скласти зброю або зустрітися зі своєю неминучою долею”, – сказав він.

Регіон став серйозною проблемою для безпеки для тимчасового президента Ахмеда аль-Шараа. Активісти алавітів заявили, що їхня громада зазнавала насильства та нападів після падіння Асада, особливо в сільській місцевості Хомс і Латакія.

Також на півдні останніми днями відбулися зіткнення з силами спільноти Друзи.