Wall Street Journal: зближення Трампа з Росією підштовхує до роздумів над знаттям давнього табу – ядерного озброєння Німеччини

Країна не має права на створення власної ядерної зброї, але Франція і Британія можуть взяти її під свою "парасольку". На німецькій території вже є ядерне озброєння США, але для розгортання треба згода американського президента.

Політика нової адміністрації США стосовно Росії підштовхнула Європу до переосмислення своєї безпеки та підвищила популярність ідеї, якої Вашингтон прагнув уникнути: ядерної Німеччини, пише Wall Street Journal. Наступний ймовірний канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає, що Берліну варто почати переговори про розширення французьких і британських ядерних засобів стримування для прикриття Європи – про це він казав у інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

На запитання про те, чи треба Німеччині прагнути власного арсеналу, Мерц не виключив цього, але сказав, що "сьогодні в цьому потреби немає". Ця ремарка порушила тривале табу і продемонструвала, як сильно хитаються безпекові основи Німеччини і всієї Європи.

Німеччина після Другої світової війни, на відміну від Франції та Великої Британії, відмовилася від створення власної ядерної зброї і натомість вступила під "парасольку" США. Тактична американська ядерна зброя нині зберігається на авіабазі Büchel на заході Німеччини, і вона готова до розгортання німецькими повітряними силами в разі наказу американського президента.

Сама ж ФРН є підписантом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і їй заборонено працювати над створенням свого ядерного арсеналу самостійно чи за участі інших країн.

Німеччина має невеликі запаси придатного для створення зброї урану, призначеного для використання в цивільному дослідницькому ядерному реакторі, який експлуатується Технічним університетом Мюнхена. Вважається, що він має наукову та промислову базу, необхідну для розробки зброї. Проте, ймовірно, їй все одно знадобиться допомога ззовні, щоб придбати достатньо ядерного матеріалу та зразків зброї.

Мерц і майбутні партнери по коаліції нещодавно анонсували звільнення від жорстких фіскальних правил військові витрати, що фактично скасує будь-які обмеження фінансування і дозволить країні прискорити переозброєння. Стосовно ядерної складової, побутує думка, що найшвидшим шляхом було б розміщення у Німеччині французьких ядерних бомбардувальників з мандатом захисту країни або ж озброєння французькою ядерною зброєю німецьких літаків з місцевими пілотами – за прикладом "парасольки" США.

Реагуючи на "історичне звернення майбутнього канцлера Німеччини", президент Франції Еммануель Макрон цього тижня у телевізійному зверненні заявив, що розпочне "стратегічні дебати" щодо поширення ядерного стримування Парижа на європейських союзників. Макрон пропонував такі переговори в минулому, але Берлін їх проігнорував.

Однак ані британський, ані французький арсенали не можуть зрівнятися з 6000 боєголовок росіян.