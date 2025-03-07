Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Франція запропонувала Україні свої розвідувальні дані замість США
Франція запропонувала Україні свої розвідувальні дані замість США
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
​Що є корпус?
​Що є корпус?
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
ГоловнаСвіт

Папа Римський вперше за час госпіталізації записав аудіозвернення

Понтифік перебуває у стабільному стані.

Папа Римський вперше за час госпіталізації записав аудіозвернення
Богослужіння за здоров'я Папи у Ватикані
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск вперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікується від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.

Як пише Reuters, слова понтифіка увімкнули під час вечірнього богослужіння за його здоров'я, що провели на площі Святого Петра у Ватикані. Франциск говорив рідною іспанською мовою і робив постійні павзи, щоб набрати повітря.

Папа "від усього серця" подякував за молитви щодо його здоров'я та благословив людей, що його підтримують. 

У Ватикані заявили, що у четвер Франциск дихав самостійно без епізодів респіраторного кризу і навіть зміг займатися фізичними вправами в межах програми реабілітації від ушкоджень колін та спини, щоб відновити рухливість та позбутися колісного крісла. Лікарі з урахуванням стабільності клінічної картини вирішили не оновлювати інформацію щодо медичних показників понтифіка до суботи.  

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies