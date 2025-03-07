Папа Римський вперше за час госпіталізації записав аудіозвернення

Папа Римський Франциск вперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікується від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.

Як пише Reuters, слова понтифіка увімкнули під час вечірнього богослужіння за його здоров'я, що провели на площі Святого Петра у Ватикані. Франциск говорив рідною іспанською мовою і робив постійні павзи, щоб набрати повітря.

Папа "від усього серця" подякував за молитви щодо його здоров'я та благословив людей, що його підтримують.

У Ватикані заявили, що у четвер Франциск дихав самостійно без епізодів респіраторного кризу і навіть зміг займатися фізичними вправами в межах програми реабілітації від ушкоджень колін та спини, щоб відновити рухливість та позбутися колісного крісла. Лікарі з урахуванням стабільності клінічної картини вирішили не оновлювати інформацію щодо медичних показників понтифіка до суботи.