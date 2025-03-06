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Келлог сказав, що українців попереджували про припинення надання розвідданих

Зокрема, минулого тижня. 

Келлог сказав, що українців попереджували про припинення надання розвідданих
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Американський спецпредставник з питань України і Росії сказав, що Україну заздалегідь попередили про припинення надання розвідувальних даних. Кіт Келлог стверджує, що цей крок є демонстрацією серйозності наміру президента Дональда Трампа закінчити війну, пише The Guardian

Він порівняв це з "важким ударом мула по носу" для "привернення уваги". Келлог сказав, що дуже чітко пояснив, який потенціал цього рішення, під час поїздки до Києва.

"Ми дали їм знати, що президент дуже серйозний стосовно цього і ми збираємося закінчити цю війну. І це один зі шляхів упевнитися, що ви розумієте, що ми серйозні стосовно того. Тож це важко? Звісно, але це не так, що вони не знали, що це наближається. Вони отримали чесне попередження, що це наближається. Я казав їм, і їм про це говорили на минулому тижні", – сказав спецпредставник. 

Келлог вважає, що Україна має можливість з наявними засобами продовжувати боротьбу. 

Він також згадав про суперечку Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі і сказав, що американський президент був "дуже великодушним" протягом перших пів години з 50-хвилинних переговорів у Овальному кабінеті. Він порадив передивитися два-три рази запис зустрічі. 

  • Цього тижня США припинили поставки всієї військової допомоги Україні, яка не встигла доїхати до її території. Україна намагалася це з'ясувати дипломатичними каналами з Вашингтоном, оскільки повідомлення про це спершу з'явилися лише в медіа на основі анонімних даних. 
  • Згодом стало відомо, що Штати заборонили передання Україні і частини розвідданих, необхідних для далекобійних ударів по ворогу. 
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