Найбільші консультанти у США мають обгрунтувати Маску мільярдні контракти для федерального уряду

Найбільшим є парасольковий контракт, що охоплює ІТ-послуги для Податкової служби Штатів на чолі з міжнародною компанією Deloitte вартістю до 1,9 млрд доларів за сім років.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розширює свої “атаки” на державні витрати на консультантів після того, як кампанія зі скорочення витрат під керівництвом Ілона Маска спровокувала скасування десятків контрактів та поставила під загрозу сотні інших, пише Financial Times.

Десяти найбільшим американським консультантам повідомили, що вони мають час до п'ятниці, щоб обгрунтувати Департамент ефективності уряду США (DOJE) поточні проєкти вартістю мільярди доларів для федерального уряду. Чиновники повідомили FT, що планують розширити кількість цільових фірм найближчими тижнями.

Аналіз федеральних даних газети показує, що понад 30 контрактів, укладених 10 консультантами, повністю або частково скасували. Найбільшим є парасольковий контракт, що охоплює ІТ-послуги для Податкової служби США на чолі з міжнародною компанією Deloitte вартістю до 1,9 млрд доларів за сім років.

Десять консультантів, обраних адміністрацією, включають Deloitte, Accenture, Booz Allen Hamilton, Guidehouse та IBM. Аналіз FT охоплює контракти, укладені цими компаніями, які, згідно з федеральними деклараціями, “розірвали з міркувань зручності”. Кількість цих розірвань за шість тижнів з моменту інавгурації Дональда Трампа вища за загальну кількість за будь-який останній повний рік.

Контракти укладали з широким колом федеральних органів, включно з Імміграційною та митною службою, Міністерством оборони, Адміністрацію соціального забезпечення та Бюро з питань патентів та товарних знаків США. У п'яти випадках розірвання контракту явно пов'язане з директивами Білого дому про відміну ініціатив з різноманітності.

Згідно з одним із документів, контракт між Booz Allen Hamilton і Федеральною службою закупівель був частково розірваний “з метою дотримання указів про різноманітність, справедливість, інклюзивність та доступність (DEI)”.

Потенційні наслідки таких кроків для підрядників незрозумілі, зокрема тому, що деякі закриття можуть виявитися частковими, а деякі контракти можуть відновити у тій чи іншій формі у майбутньому.

Решта закритих контрактів, переважно субконтракти, укладені в рамках більших “загальних угод купівлі-продажу”, були вказані на суму до 256 мільйонів доларів, з яких 143 мільйони доларів вже використали.