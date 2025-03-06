Politico: зближення Трампа з Росією поглибило кризу довіри між членами НАТО щодо обміну розвідданими

Криза довіри вже існувала через присутність в Альянсі проросійських урядів Угорщини та Словаччини.

Обмін розвідувальними даними між країнами НАТО під загрозою, оскільки члени Альянсу стають дедалі обережнішими один до одного, а зближення Дональда Трамп з Росією ризикує погіршити ситуацію, пише Politico із посиланням на нинішніх та колишніх офіційних осіб Альянсу.

Між традиційними західними членами альянсу та новачками з колишнього комуністичного сходу вже давно існує напруга, спричинена недовірою. Ситуація погіршилася після нападу Росії на Україну, оскільки проросійську Угорщину, до якої нещодавно приєдналася Словаччина, вважають ненадійною, заявили вісім нинішніх і колишніх посадовців НАТО та служби безпеки, які знають про обмін розвідданими в альянсі. Багатьом було надано анонімність для обговорення делікатного питання.

Але тепер зближення США з Росією під керівництвом Трампа похитує ядро альянсу — спонукає країни задуматися про ризик обміну розвідданими з Вашингтоном, заявили п’ятеро офіційних осіб.

Нагадаємо, напередодні США припинили обмін частиною розвідданих з Україною. Співпраця з розвідкою США була важливою для здатності України виявляти та завдавати ударів по російських військових цілях. Натомість Франція запропонувала для України свої розвідувальні дані замість США.