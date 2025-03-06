Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 191 людину, у тому числі 9 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник обласної адміністрації Вадим Філашкін.

“За 5 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Новооленівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 6 березня.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок, ще один — у Покровську. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено 10 будинків.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Новооленівці Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.