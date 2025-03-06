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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 191 людину, у тому числі 9 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник обласної адміністрації Вадим Філашкін. 

“За 5 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Новооленівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 6 березня.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок, ще один — у Покровську. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено 10 будинків.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Новооленівці Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

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