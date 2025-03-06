На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення.
Про це повідомляє очільник обласної адміністрації Вадим Філашкін.
“За 5 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Новооленівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 6 березня.
Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок, ще один — у Покровську. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено 10 будинків.
Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Новооленівці Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.