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У готель в Кривому Розі перед ударом заселилися волонтери з Британії і США

Це представники гуманітарної організації. 

У готель в Кривому Розі перед ударом заселилися волонтери з Британії і США
Росіяни атакували готель у Кривому Розі
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

У готель в Кривому Розі перед ударом ворога балістичною ракетою заселилися волонтери гуманітарної організації, розповів президент Володимир Зеленський. Це громадяни Великої Британії, України та США.

Вони вижили, бо встигли спуститися з номерів. Але чотири інші людини вбиті. 

"Загалом більш ніж 30 людей були поранені, усім надано необхідну допомогу. Пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці – усі служби", – сказав президент. 

Він подякував усім працівникам ДСНС, поліції, медикам, від яких залежать людські життя. 

"І не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя", – закликав Зеленський. 

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