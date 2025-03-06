У готель в Кривому Розі перед ударом ворога балістичною ракетою заселилися волонтери гуманітарної організації, розповів президент Володимир Зеленський. Це громадяни Великої Британії, України та США.

Вони вижили, бо встигли спуститися з номерів. Але чотири інші людини вбиті.

"Загалом більш ніж 30 людей були поранені, усім надано необхідну допомогу. Пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці – усі служби", – сказав президент.

Він подякував усім працівникам ДСНС, поліції, медикам, від яких залежать людські життя.

"І не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя", – закликав Зеленський.