Найбільше боїв за добу пройшло на Торецькому напрямку та на Курщині

Розпочалася 1107-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 121 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 144 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2547 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Колодяжне, Гоптівка Харківської області; Зелене Поле, Покровськ, Чунишине, Олексіївка, Докучаєвськ, Оріхове, Бересток, Нова Полтавка, Миролюбівка, Одрадне, Веселе, Шевченко, Новопіль, Краматорськ, Костянтинівка, Торецьк Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного.

Фото: Генштаб

На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки та Нового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 наступальних дій агресора в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Котлярівки, Сергіївки, Богданівки та Андріївки.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Роздольного, Скудного та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 46 керованих бомб, а також здійснив 380 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – з реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.