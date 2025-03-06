У Кривому Розі через російську атаку загинули четверо людей. Спочатку повідомляли про трьох: чоловіків і жінку. Постраждала 31 людина, серед них - 13-річна дівчинка.

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, більшість поранених госпіталізовані. 14 – у важкому стані.

Оновлення. О 08:51 Лисак повідомив, що у лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки.

Оновлення. За словами президента Володимира Зеленського, буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Окрім готелю, понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.Рятувальники продовжують розбирати завали.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Вранці агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Обстрілював артилерією та вдарив дроном-камікадзе. Ніхто не постраждав.

Цієї ночі захисники неба збили в області 6 БпЛА.