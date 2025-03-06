У Кривому Розі через російську атаку загинули четверо людей. Спочатку повідомляли про трьох: чоловіків і жінку. Постраждала 31 людина, серед них - 13-річна дівчинка.
Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, більшість поранених госпіталізовані. 14 – у важкому стані.
Оновлення. О 08:51 Лисак повідомив, що у лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки.
Оновлення. За словами президента Володимира Зеленського, буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів.
Окрім готелю, понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.Рятувальники продовжують розбирати завали.
Вранці агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Обстрілював артилерією та вдарив дроном-камікадзе. Ніхто не постраждав.
Цієї ночі захисники неба збили в області 6 БпЛА.
- 23 лютого російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Тоді був загиблий і постраждалі