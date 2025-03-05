​Генштаб: найгарячішою на цей час є ситуація на Курському та Торецькому напрямках

На Курському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, ще 19 - на Торецькому.

Станом на 22:00 5 березня відбулося 96 бойових зіткнень. Найгарячішою на цей час є ситуація на Курському та Торецькому напрямках.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

За сьогодні противник завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети і скинувши 59 КАБ, залучив для ураження 939 дронів-камікадзе, здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував, у бік Петро-Іванівки та в районі Вовчанська, одне боєзіткнення триває досі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог десять разів атакував у районах Новомихайлівки та Нового. Наші воїни зупинили сім атак загарбників, ще три бої тривають досі.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили вісім атак противника в районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного, одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку ворог провів 19 наступальних дій на позиції наших військ у районах Торецька, Дачного та Диліївки, дотепер триває одне боєзіткнення.

Від початку доби ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Богданівки, Котлярівки та Андріївки, наразі триває два боєзіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Зелене Поле, Покровськ, Чунишине та Олексіївка.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 80 осіб убитими та пораненими, до того ж знищено бронетранспортер, вісім автомобілів, десять терміналів супутникового зв'язку, пункт управління БпЛА та автоматичний гранатомет.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили шість атак окупаційної армії в районах Костянтинополя та Бурлацького, одне боєзіткнення триває досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Вільного Поля, також завдав авіаційних ударів по населених пунктах Гуляйполе, Шевченко, Залізничне, Новопіль, Одрадне та Веселе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового. Авіаційних ударів зазнали райони населеного пункту П’ятихатки.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 27 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 23 КАБ, здійснив 359 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 79-го прикордонного загону, які ефективно знищують ворога, завдають йому значних втрат у живій силі та техніці.