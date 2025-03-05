Судитимуть шахраїв із Харкова, які через кол-центр ошукали громадян Латвії на 11 млн гривень

Слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно пʼяти учасників храйського call-центру з Харкова, який ошукав громадян Латвії на 11 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зловмисники пропонували латвійцям вкласти гроші в акції чи криптовалюту, заробляючи на відсотках. Щоб переконати людей в тому, що торгівля насправді відбувається, вони створили і постійно наповнювали контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи.

Потерпілим надавали посилання. Перейшовши за ним, вони фактично надавали зловмисникам доступ до своїх компʼютерів і встановлювали на них шкідливе програмне забезпечення.

Якщо іноземці говорили , що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що треба почекати або надати кошти, аби реалізувати транзакцію. Насправді ж перераховані гроші виводили на підконтрольні криптовалютні гаманці, а потім виводили на готівку через підконтрольні обмінні пункти.

Зловмисників встановили і викрили кіберполіцейські Харкова. Правоохоронці провели 20 обшуків, у ході яких вилучили документи і техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 грн та 5 елітних авто.

Пʼятьох учасників злочинної організації затримали разом із організатором.

У серпні 2024 року затриманим оголосили про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Кримінального Кодексу України).

Наразі досудове розслідування завершено, справу скерували до суду. Фігурантам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.