Латвія виділяє 10 млн євро на виробництво українських дронів

У 2024 році Латвія виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію безпілотників та поставила в Україну майже 5 тисяч дронів.

Латвія виділяє 10 млн євро на виробництво українських безпілотників.

Як йдеться у повідомленні пресслужби міноборони Латвії, уряд країни провів закрите засідання, на якому розглянув інформаційний звіт оборонного відомства про закупівлі, здійснені в рамках Коаліції дронів для потреб ЗСУ минулого року.

Також розглянули цілі на 2025 рік, які передбачають інвестування 10 млн євро у виробництво українських безпілотників. Це сприятиме співпраці між оборонними галузями обох країн та реалізації спільних проектів.

Очікують, що у 2025 році військова підтримка України Латвією в основному складатиметься з нових закупівель латвійської промисловості, інвестицій у міжнародні безпілотники та інші коаліції, військової підготовки українських солдатів та підтримки України іншими міністерствами.

Раніше повідомлялося, що загальна підтримка всіх країн-учасниць Коаліції дронів України у 2024 році досягла 1,8 млрд євро. У 2024 році Латвія виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію безпілотників і поставила в Україну майже 5 тисяч безпілотників.