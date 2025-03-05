У США різко зросли ціни на мідь через висловлювання Трампа про мита

У США ціни на мідь зросли більш ніж на 5%, ще більше перевищивши інші світові контрольні показники. Причиною здорожчання є припущення президента США Дональда Трампа щодо запровадження на імпорт металу 25% мит.
Про це пише Bloomberg.
Коментарі Трампа, зроблені під час промови в Конгресі у вівторок, спровокували шалене зростання цін на мідь на біржі Comex протягом годин. Так трейдери відреагували на можливість того, що тарифи на метал можуть бути вищими, ніж очікувалося, і ці зміни можуть настати швидко.
"Мита мають на меті зробити Америку знову багатою. Це відбувається і станеться досить швидко", – сказав американський президент під час промови.
Минулого тижня Трамп оголосив, що Міністерство торгівлі проведе широке розслідування, яке може призвести до стягнення податків на мідь з міркувань національної безпеки. Це спровокувало різке підвищення цін на біржі Comex, створивши дедалі більший розрив з еквівалентними цінами в Лондоні та Шанхаї.
Розслідування могло зайняти місяці, і розмір тарифів не був роз'яснений, але Трамп у вівторок заявив, що він наказав стягувати 25% податку на метал. Це має стосуватися також алюмінію і сталі.
Президент США вже підписав указ про введення податку на алюміній і сталь з 12 березня.Сплеск на біржі Comex також спровокував підвищення ціни на Лондонській біржі металів. Там ціни за три місяці підскочили на 2,4%.
Це спровокувало "всесвітнє полювання" на мідь, яку можна відправляти до США до того, як будуть введені будь-які мита, і трейдери, ймовірно, подвоять ці зусилля.
- Ціни на нафту впали до багатомісячного мінімуму у вівторок, 4 березня, після повідомлень про плани ОПЕК+ продовжити збільшення видобутку в квітні а також запровадження США мита щодо імпорту з Канади, Мексики та Китаю.
- Із 4 березня мита США змінилися так: зросли на 25% для товарів із Канади та Мексики і 20% – на китайську продукцію.
- Трамп також попередив американських фермерів, що з 2 квітня планує запровадити мита на експорт, змушуючи їх реалізовувати продукцію всередині країни.
- Президент США заявив, що на європейські автомобілі та інші товари будуть введені мита в розмірі 25%.