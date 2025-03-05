У США різко зросли ціни на мідь через висловлювання Трампа про мита

Ціни на мідь зросли більш ніж на 5%.

У США ціни на мідь зросли більш ніж на 5%, ще більше перевищивши інші світові контрольні показники. Причиною здорожчання є припущення президента США Дональда Трампа щодо запровадження на імпорт металу 25% мит.

Про це пише Bloomberg.

Коментарі Трампа, зроблені під час промови в Конгресі у вівторок, спровокували шалене зростання цін на мідь на біржі Comex протягом годин. Так трейдери відреагували на можливість того, що тарифи на метал можуть бути вищими, ніж очікувалося, і ці зміни можуть настати швидко.

"Мита мають на меті зробити Америку знову багатою. Це відбувається і станеться досить швидко", – сказав американський президент під час промови.

Минулого тижня Трамп оголосив, що Міністерство торгівлі проведе широке розслідування, яке може призвести до стягнення податків на мідь з міркувань національної безпеки. Це спровокувало різке підвищення цін на біржі Comex, створивши дедалі більший розрив з еквівалентними цінами в Лондоні та Шанхаї.

Розслідування могло зайняти місяці, і розмір тарифів не був роз'яснений, але Трамп у вівторок заявив, що він наказав стягувати 25% податку на метал. Це має стосуватися також алюмінію і сталі.

Президент США вже підписав указ про введення податку на алюміній і сталь з 12 березня.Сплеск на біржі Comex також спровокував підвищення ціни на Лондонській біржі металів. Там ціни за три місяці підскочили на 2,4%.

Це спровокувало "всесвітнє полювання" на мідь, яку можна відправляти до США до того, як будуть введені будь-які мита, і трейдери, ймовірно, подвоять ці зусилля.