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Макрон: Росія до 2030 року планує збільшити чисельність армії, кількість танків і винищувачів

«Російська загроза існує, вона торкається країн Європи і торкається нас», - заявив президент Франції.

Макрон: Росія до 2030 року планує збільшити чисельність армії, кількість танків і винищувачів
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

До 2030 року Росія планує наростити чисельність своєї армії, а також техніки.

Про це у своєму зверненні до нації сказав президент Франції Еммануель Макрон, передає Le Monde.

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За його словами глави РФ продовжує переозброюватися і хоче набрати додатково 300 000 солдатів, а також збільшити свої потужності до 3000 танків і ще 300 винищувачів.

«Росія стала, як я вам кажу, і на довгі роки вперед, загрозою для Франції та Європи», - наголосив президент Франції і зазначив, що «мир більше не може бути гарантований на нашому континенті. Російська загроза існує, вона торкається країн Європи і торкається нас».

Макрон зауважив, що РФ вже перетворила війну в Україні на глобальний конфлікт» і додав, що «Росія президента Путіна порушує наші кордони, щоб вбивати опонентів, маніпулює виборами в Румунії та Молдові та організує цифрові атаки на наші лікарні, щоб блокувати їхню роботу».

«Ця агресія, схоже, не знає меж», - додав президент Франції.

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