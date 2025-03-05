Румунія вирішила видворити двох російських дипломатів

Висилають військового аташе і його заступника

Міністерство закордонних справ Румунії ухвалило рішення вислати з країни двох дипломатів РФ, передає The Guardian.

Румунія звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи.

У міністерстві заявили, що висилають військового аташе і його заступника. Напередодні відомство розкритикувало Москву її спецслужби за підтримку ультраправого проросійського кандидата в президенти Келіна Джорджеску.