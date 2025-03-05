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Румунія вирішила видворити двох російських дипломатів

Висилають військового аташе і його заступника

Румунія вирішила видворити двох російських дипломатів
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Міністерство закордонних справ Румунії ухвалило рішення вислати з країни двох дипломатів РФ, передає The Guardian.

Румунія звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи.

У міністерстві заявили, що висилають військового аташе і його заступника. Напередодні відомство розкритикувало Москву її спецслужби за підтримку ультраправого проросійського кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

  • У січні 2025 року Європейський суд з прав людини відхилив клопотання ультраправого кандидата в президенти Румунії про відновлення результатів скасованого першого туру виборів.
  • У листопаді 2024 року кандидат переміг у першому турі виборів в Румунії. Проте результати цього туру скасував Конституційний суд країни за два дні до початку другого. 
  • Перемога незалежного кандидата Джорджеску стала неочікуваністю. Джорджеску – ультраправий проросійський політик, на користь якого в TikTok агітували близько 25 000 фейкових акаунтів. 
  • 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні.
  • Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів.
  • Президент Румунії розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата Джорджеску. 
  • Документи розкривають, як платний контент на підтримку Джорджеску просувався на TikTok, не помічений як передвиборча агітація. Окремо розвідувальні служби повідомляють про приблизно 85 000 спроб злому з метою доступу до виборчих даних.
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