Daily Mail: США заборонили Британії ділитися з українцями надісланими їй розвідувальними даними

Раніше Лондон міг передати Києву певну інформацію, отриману від американців.

США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, які Лондону надіслали американці. Про це пише Daily Mail.

За даним журналістів, всі британські розвідувальні агенції та військові служби отримали наказ із забороною ділитися з українцями розвідданими США, відомими як Rel Ukraine – Releasable to Ukraine (Допущено для України). Від початку повномасштабної війни Британія і союзники Заходу, як Австралія і Нова Зеландія, ділилися розвідданими з Україною.

Але журналісти з'ясували, що США вирішили припини це, що може позначитися на здатності українських оборонців захищатися від Росії.

Нині стало відомо, що Вашингтон припинив надавати Україні розвідувальні дані. Ці дані були вкрай важливими для здатності Сил оборони атакувати ворога.

Учора Трамп заборонив постачання всієї військової допомоги Україні. Це стосується всього, що не встигли поставити на українську територію, зокрема й озброєння, яке було вже в дорозі.