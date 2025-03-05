Daily Mail: США заборонили Британії ділитися з українцями надісланими їй розвідувальними даними

США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, які Лондону надіслали американці. Про це пише Daily Mail.
За даним журналістів, всі британські розвідувальні агенції та військові служби отримали наказ із забороною ділитися з українцями розвідданими США, відомими як Rel Ukraine – Releasable to Ukraine (Допущено для України). Від початку повномасштабної війни Британія і союзники Заходу, як Австралія і Нова Зеландія, ділилися розвідданими з Україною.
Але журналісти з'ясували, що США вирішили припини це, що може позначитися на здатності українських оборонців захищатися від Росії.
- Нині стало відомо, що Вашингтон припинив надавати Україні розвідувальні дані. Ці дані були вкрай важливими для здатності Сил оборони атакувати ворога.
- Учора Трамп заборонив постачання всієї військової допомоги Україні. Це стосується всього, що не встигли поставити на українську територію, зокрема й озброєння, яке було вже в дорозі.
- За даними американської преси, відповідне рішення Трамп ухвалив після консультацій з найближчими радниками. За декілька годин до того, як інформація просочилася в ЗМІ, Трамп у соцмережі анонсував "великий вечір" та критикував українського президента за слова про те, що до угоди про мир ще далеко.
- Зупинка постачань послідувала за нападками на українського президента в Білому домі, де Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили його в неповазі, невдячності і небажанні укласти мир. Володимир Зеленський неодноразово висловлював вдячність американцям за всю надану підтримку і наголошував на її критичній важливості. Однак він підкреслював, що просте припинення вогню без гарантій безпеки не може бути миром, бо Росія вже 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню. Тож, на думку глави держави, перед тим, як підписувати з росіянами мирну угоду, треба визначити, які гарантії матиме Україна і хто саме відповідатиме за ці гарантії.
- Американська ж адміністрація тисне, щоб Україна спершу погодилася на "мир", а тоді вже отримала гарантії безпеки.