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Північнокорейські військові вивчають російську тактику безпілотників, — розвідка

У КНДР почали активно розвивати виробництво дронів-камікадзе, завдяки технологіям, які РФ передала Пхеньяну в обмін на солдатів.

Північнокорейські військові вивчають російську тактику безпілотників, — розвідка
Північнокорейські солдати марширують під час військового параду на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні
Фото: EPA/UPG

За даними розвідки Південної Кореї, північнокорейські солдати, яких направили в Росію для війни в Україні, вивчили та опанували на практиці російські операції і тактику застосування безпілотників у бойових діях.

Про це інформує Yonhap з посиланням на звіт Розвідувального агентства Південної Кореї.

Такі висновки Національна розвідувальна служба (NIS) зробила в результаті аналізу інформації про ймовірну передачу Росії технологій, пов’язаних з безпілотниками, для КНДР, в обмін на відправку військ Пхеньяном на війну проти України.

"Оскільки є ознаки того, що північнокорейські війська, направлені в Росію, вивчали операції та тактику безпілотників у Москви, ми стежимо за можливим співробітництвом між двома сторонами з безпілотниками", — заявили в NIS.

У відомстві додають, що Північна Корея зосередилася на розробці безпілотних літальних апаратів, зокрема багатоцільових ударних безпілотників, також Кім Чен Ин у листопаді минулого року віддав наказ про швидке повномасштабне масове виробництво дронів-камікадзе.

  • Раніше Розвідка Південної Кореї повідомила, що із КНДР відправили додаткових військових у Курську область Росії на війну з Україною.
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