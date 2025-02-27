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Розвідка Кореї повідомила про додаткові війська КНДР на Курщині

Північна Корея направила до Росії близько тисячі військових.

Розвідка Кореї повідомила про додаткові війська КНДР на Курщині
Фото: EPA/UPG

Розвідка Південної Кореї повідомила, що із КНДР відправили додаткових військових у Курську область Росії на війну з Україною.

Про це пише агентство Yonaph.

"Після приблизно місячного затишшя північнокорейські війська були повернуті в прифронтовий район Курська, починаючи з першого тижня лютого", – йдеться в повідомленні Національної розвідувальної служби (NIS) Південної Кореї. 

Там кажуть, що чисельність додаткових північнокорейських військ перевіряють. Проте південнокорейські військові офіційні особи заявили про те, що що Північна Корея цього року відправила понад 1000 додаткових солдатів до Росії.

Такі дані оприлюднили на основі новин про те, що від 1000 до 3000 північнокорейських військових переправили до Курська за допомогою російських вантажних кораблів і військових літаків у період з січня по лютий. 

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