ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
ГоловнаСвіт

У Чилі повернулася електроенергія, три людини загинули від блекауту

Проблема з лінією передачі спричинила "ланцюгову реакцію".

У Чилі повернулася електроенергія, три людини загинули від блекауту
Військові патрулюють вулиці під час надзвичайного стану через блекаут
Фото: CNN

У південноамериканській державі Чилі після найбільшого блекауту за останніх 15 років світло повернули вже до 98% споживачів. 

Як пише The Guardian, причина відключення, через яке близько 19 мільйонів людей залишалися без електроенергії, досі з'ясовується. Попередньо сталася "ланцюгова реакція" після виникнення проблеми на лінії електропередачі у північній частині країни. Політики звинувачують приватні компанії, які контролюють мережу ще з часів диктатури Аугусто Піночета.

Внаслідок блекауту загинули три людини - вони були залежними від електроприладів, які забезпечували вентиляцію легень та підтримання життєвих функцій організму. Влада розслідує обставини їхньої смерті.

Надзвичайний стан, оголошений в країні у вівторок на одну добу, не буде продовжено. Під час нічної комендантської години поліція затримала близько 200 порушників спокою.  

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies