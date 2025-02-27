У Чилі повернулася електроенергія, три людини загинули від блекауту

Військові патрулюють вулиці під час надзвичайного стану через блекаут

У південноамериканській державі Чилі після найбільшого блекауту за останніх 15 років світло повернули вже до 98% споживачів.

Як пише The Guardian, причина відключення, через яке близько 19 мільйонів людей залишалися без електроенергії, досі з'ясовується. Попередньо сталася "ланцюгова реакція" після виникнення проблеми на лінії електропередачі у північній частині країни. Політики звинувачують приватні компанії, які контролюють мережу ще з часів диктатури Аугусто Піночета.

Внаслідок блекауту загинули три людини - вони були залежними від електроприладів, які забезпечували вентиляцію легень та підтримання життєвих функцій організму. Влада розслідує обставини їхньої смерті.

Надзвичайний стан, оголошений в країні у вівторок на одну добу, не буде продовжено. Під час нічної комендантської години поліція затримала близько 200 порушників спокою.