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Проросійського лідера боснійських сербів Додіка засудили до одного року тюремного ув’язнення

Також він має на 6 років піти з посади президента автономної Сербської республіки на шість років.

Проросійського лідера боснійських сербів Додіка засудили до одного року тюремного ув’язнення
Додік на параді в Москві
Фото: raport.ba

Суд Боснії засудив лідера боснійських сербів-сепаратистів Мілорада Додіка до одного року тюремного ув’язнення. Також він має піти з посади президента автономної Сербської республіки на шість років.

Про це повідомляє Reuters.

Проросійського голову автономної Сербської республіки Боснії Мілорада Додіка звинуватили в 2023 році за підписання законів, які призупинили рішення конституційного суду та міжнародного посланника миру Крістіана Шмідта.

У Додіка є два тижні для оскарження рішення, воно стане офіційним після завершення апеляційного процесу. Сам Додік та його адвокати не були присутні в суді.

Зазначається, що ймовірно Додік уникне тюремного терміну, оскільки боснійці можуть заплатити штраф замість ув'язнення, якщо вирок становить не більше одного року.

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Сам Додік відкинув звинувачення.

“Відсьогодні Боснії та Герцеговини більше немає. Мені потрібна підтримка людей і я піду до кінця”, - сказав Додік натовпу прихильників у Баня-Луці. 

Союзник Додіка, Росія, назвала рішення суду "ударом по стабільності в балканському регіоні".

  • Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".

  • Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.

  • Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.

  • У грудні 2022 Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Раніше посол Росії Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.

  • 18 червня 2024 року США оголосили про запровадження санкцій проти мережі, яка збагачувала президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

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