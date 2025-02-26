Проросійського лідера боснійських сербів Додіка засудили до одного року тюремного ув’язнення

Також він має на 6 років піти з посади президента автономної Сербської республіки на шість років.

Суд Боснії засудив лідера боснійських сербів-сепаратистів Мілорада Додіка до одного року тюремного ув’язнення. Також він має піти з посади президента автономної Сербської республіки на шість років.

Про це повідомляє Reuters.

Проросійського голову автономної Сербської республіки Боснії Мілорада Додіка звинуватили в 2023 році за підписання законів, які призупинили рішення конституційного суду та міжнародного посланника миру Крістіана Шмідта.

У Додіка є два тижні для оскарження рішення, воно стане офіційним після завершення апеляційного процесу. Сам Додік та його адвокати не були присутні в суді.

Зазначається, що ймовірно Додік уникне тюремного терміну, оскільки боснійці можуть заплатити штраф замість ув'язнення, якщо вирок становить не більше одного року.

Сам Додік відкинув звинувачення.

“Відсьогодні Боснії та Герцеговини більше немає. Мені потрібна підтримка людей і я піду до кінця”, - сказав Додік натовпу прихильників у Баня-Луці.

Союзник Додіка, Росія, назвала рішення суду "ударом по стабільності в балканському регіоні".

Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним після початку війни. У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.

У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну. Додік заявив, що Кирилич тепер "небажана особа" в Республіці Сербській. У МЗС України відповіли, що заява Додіка – безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю.