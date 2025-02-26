Жителі семи європейських країн вважають рівень міграції високим і погано керованим

Жителі семи європейських країн семи країн вважають, що рівень міграції є високим, уряди із цим погано впорались. Також більшість опитаних вірять, що імміграція була негативною для їхньої країни.

Про це пише The Guardian ізпосиланням на опитування YouGov.

Вважають високим рівень імміграції респонденти в Німеччині (81%) та Іспанії (80%), потім у Швеції (73%), Великобританії, Італії (по 71%) і Франції (69%). У Данії значно рідше так говорили (55%).

З п’яти можливих відповідей у діапазоні від «дуже високий» до «дуже низький» стосовно рівня імміграції найбільше у всіх семи країнах обирали варіант «дуже високий». Так голосували 61% німців, 54% іспанців і 50% британців.

Більшість респондентів у всіх країнах, де пройшло опитування, вважають, що імміграція здебільшого була негативною для їхньої країни. Італійці найчастіше відчували це (56%), за ними йшли респонденти з Німеччини (55%).Четверо з 10 британців (42%) сказали, що імміграція була негативною для країни, і це є другим найнижчим показником після Данії, де 3 з 10 опитаних вважали, що це було як добре, так і погано, а 21% проголосували, що це було переважно добре.

Дані YouGov показали, що європейці вважають імміграцію однією з найважливіших проблем, з якими стикається їхня країна.

42% німців частіше вважали імміграцію головною проблемою, і це випередило питання стану економіки.Імміграція посіла друге місце після економіки також у Великобританії та Франції, а у Іспанії - після проблеми із житлом. Це була третя найбільша проблема у Швеції після злочинності та охорони здоров’я.

Більшість опитаних у всіх семи країнах критикували підхід своїх урядів до імміграції, причому 83% у Німеччині та 80% у Франції сказали, що влада погано впоралася з цим питанням. У Великобританії такі настрої склали 72%.

Критика урядової імміграційної політики не опускалася нижче 50% в жодній з досліджуваних країн, при цьому у Данії (52%) результат був найнижчим.